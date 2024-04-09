BES’te ‘kısmen ödeme uygulaması’ başlıyor: İşte 10 soruda ''Kısmen Ödeme Uygulaması''na ait merak edilenler

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devreye alacağı Kısmen Ödeme Uygulaması 1 Temmuz'da başlayacak.

Katılımcılar BES hesaplarında biriken devlet katkısı dahil tutarları evlilik, konut alımı ve doğal afet halleri kapsamında başvuruda bulunarak alabilecek.

Böylece katılımcılar hayatın önemli aşamalarında karşılaştıkları nakit ihtiyaçlarına sistemden çıkmadan çözüm bulurken, tasarruflarına ara vermemiş ve BES'teki haklarından feragat etmemiş olacak.

Kısmen Ödeme Uygulaması'na dair en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle: