BES’te ‘kısmen ödeme uygulaması’ başlıyor: İşte 10 soruda ''Kısmen Ödeme Uygulaması''na ait merak edilenler
Kısmen Ödeme Uygulaması BES'te sistemden çıkmadan birikimlerin yüzde 50'ye kadar olan kısmını alma imkânı tanıyor. İşte 10 soruda “Kısmen Ödeme Uygulamasına” dair merak edilenler...
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devreye alacağı Kısmen Ödeme Uygulaması 1 Temmuz'da başlayacak.
Katılımcılar BES hesaplarında biriken devlet katkısı dahil tutarları evlilik, konut alımı ve doğal afet halleri kapsamında başvuruda bulunarak alabilecek.
Böylece katılımcılar hayatın önemli aşamalarında karşılaştıkları nakit ihtiyaçlarına sistemden çıkmadan çözüm bulurken, tasarruflarına ara vermemiş ve BES'teki haklarından feragat etmemiş olacak.
Kısmen Ödeme Uygulaması'na dair en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
Kısmen Ödeme Uygulaması nedir?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde eğitim, evlilik, konut alımı, eğitim gibi durumlarda sistemden çıkmadan ve sahip olunan haklardan vazgeçmeden hesaplarında biriken tutarları devlet katkısı dahil alabilme hakkı sağlayan uygulamadır.
Hesaplarımdaki birikimin ne kadarını alabilirim, nereye başvurmalıyım?
Katılımcılar başvuru formunda belirtmek üzere, birikimlerinin yüzde 50'ye kadar kısmını alabilir. Katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketleri ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilir.
Başvuru talebim ne zaman sonuçlanır?
Emeklilik şirketleri kısmen ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucunu, talep formunun ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirilir.