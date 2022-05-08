Beşşar Esed, Tahran'da İran lideri Hamaney ile bir araya geldi

Fars Haber Ajansı'na göre, Hamaney, Tahran'a sürpriz ziyarette bulunan Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya geldi.

Bölge konuları ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Hamaney, "iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Esed'in Hamaney'i ziyareti esnasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Suriye'deki rejimin lideri Esed, Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüşmesinin ardından ülkeden ayrıldı.