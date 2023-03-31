Besim Tibuk'tan futbol camiasına ilginç teklif: Tek gollü galibiyetler 2 puan sayılsın!

LDP'nin kurucusu ve eski genel başkanı Besim Tibuk, futbol camiasına ilginç önerilerde bulunmaya devam ediyor.

Tek gollü gailibiyetlere 2 puan önerisi

LDP Genel Başkanı olduğu dönemde ofsaytın kaldırılması gerektiğini belirten Tibuk, bu kez de futbolda tek gollü galibiyetlere 3 puan yerine 2 puan verilsin önerisinde bulundu.

Kale boyutları genişletilsin önerisi

Futbolun daha zevkli ve bol gollü geçmesini istediği için böyle bir öneride bulunduğunun altını çizen Tibuk, bununla da yetinmedi ve kale boyutlarının büyütülmesi gerektiğini söyledi.

"Şimdiki kaleciler çok uzun boylu"

İnsan boyunun giderek uzadığını anlatan Tibuk, futbol kurallarının belirlendiği döneme göre bakıldığında şimdilerde kalecilerin daha uzun boylu olduğunu ve bu nedenle kale boyutlarının genişletilmesi gerektiğini ifade etti.