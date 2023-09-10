Besim Tibuk'tan Babacan'a nasihatler!

DEVA Partisi Lideri Genel Başkanı Ali Babacan, seçim öncesi Youtube üzerinden başlattığı sohbetlerine devam etti.

Babacan, sivri çıkışlarıyla gündeme gelen ve 90'lı yıllarda aldığı başarısız sonuçların ardından siyasete küserek Kıbrıs'a yerleşen iş insanı Besim Tibuk'u konuk etti.

"Sakın liberalim deme"

Babacan'a siyasi tecrübelerinden bahseden Besim Tibuk, "Sakın kendini liberal olarak tanıtma yoksa kimseden oy alamazsın" dedi.

"Altılı Masa hata yapmadı"

Altılı Masa'nın seçim sürecinde hiçbir hata yapmadığını iddia eden Tibuk, “Son seçimde hiçbiriniz hata yapmadınız. Kılıçdaroğlu da Altılı Masa da, hepsi güzeldi." diyerek Babacan'ı adeta teselli etti.

Babacan'ın partisini beğendiğini vurgulayan Tibuk, “Orta sağdaki hürriyetçi parti sizin partiniz olabilir. Onun için ANAP’tan, DYP’den kopup başka partilere gidenlerin sizde birleşmesi lazım” diye konuştu.