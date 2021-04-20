Yayın sırasında servis yapan bir kadını gören izleyenler "Besim Tibuk Adnan Oktar'ın yolundan mı gidiyor?" yorumunda bulundu.

Liberal Parti’nin Youtube kanalı Kanal Serbesti’de Liberal Parti lideri Besim Tibuk, gazeteci Hasan Erçakıca ile gündeme dair konuları konuştuğu sırada parlak kıyafeti ile dikkat çeken kadın bir yardımcının elinde fincanlarla kadraja girmesi izleyenlerin dikkatini çekti.

Erçakıca’nın bir de su istediği kadın, kısa süre sonra tekrar kameranın açısına girerek daha sonra kadrajdan kayboldu.

Eski Liberal Demokrat Parti Lideri Besim Tibuk, Adnan Oktar'ı akıllara getirdi



🔹Tibuk'un Youtube programında ilginç anlar dikkatleri çekti.

🔹Yayın sırasında servis yapan kadını gören izleyenler "Tibuk Adnan Oktar'ın yolundan mı gidiyor?" yorumunda bulundu. pic.twitter.com/LgJ6qAwZ1A — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 20, 2021

Sosyal medya kullanıcılarının, “Besim Başkan Adnan Hoca’nın yolundan mı gidiyor”

yorumlarına neden olan o görüntülerden sonra ikilinin olayı gayet normal

karşıladığı ardından da sözlerine kaldıkları yerden devam etmeleri izleyenleri güldürdü.

Organize silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddiasıyla yargılanan ve 9 bin 803 yıl hapis cezası alan Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar da sahibi olduğu A9 kanalında genç kadınları konuk edşyor, dikkat çekici kıyafet ve görünümleriyle yayına katılan kadınlarla dans edip sohbet ediyordu.