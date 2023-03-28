Beşiktaş'tan yılın bombası! Kolombiyalı yıldız geliyor

Kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmek isteyen Beşiktaş'ta komşuda forma giyen yıldız isim James Rodriguez gelişmesi yaşanıyor.

Geçen hafta listeye giren Kolombiyalı için menajerlik şirketinden randevu alan siyah-beyazlılar, ilk temasları kurdu.

Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a açık kapı bırakarak "Sezon sonu görüşürüz" yanıtı verdiği öğrenildi.

Kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Rodriguez'in Beşiktaş'la masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Önceliğini Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takıma vermeyi düşünen Rodriguez'in bu hayali ise pek olası değil, çünkü oyuncunun eski piyasasının kalmaması seçim şansını azaltacak.

Piyasa değeri 9 milyon euro civarında olan 10 numara bu sezon Olympiakos'ta 21 karşılaşmaya çıkıp 5 gol kaydetti.

James Rodriguez kariyerinin son 3 yılını da farklı takımlarda geçirdi. Yıldız oyuncu 2020-21'de Real'den Everton'a geçti.