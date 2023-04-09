Beşiktaş'tan üst üste 5. galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş rakibini 3-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Giresunspor karşısında teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının 11 kişilik kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

Maçın 21. dakikasında Giresunsporlu oyuncu Rijad Balic'in golü ile geri düşen Beşiktaş 39. ve 45. dakikalarda golcüsü Vincent Aboubakar ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapatmayı bildi.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Beşiktaş, derbinin kilit oyuncusu Redmond'un 54. dakikada bulduğu gol ile 3-1 önde geçti. Geri kalan dakikalarda iki takımda pozisyonlar bulmasına rağmen gol bulamadı ve Beşiktaş maçı 3-1 kazanmayı bildi.

Bu sonuç ile birlikte 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirmiş oldu.

Derbi öncesi kötü haber

Giresunspor karşısında Cenk Tosun'u sakatlığa kurban veren Kara Kartal'a bir kötü haber daha geldi.

49. dakikada bu kez Siyah-Beyazlılar'a Amir Hadziahmetovic’ten kötü haber geldi. 49. dakikada Campuzano'ya faul yapan Boşnak ön libero sarı kart gördü. Mücadeleye kart sınırında çıkan 26 yaşındaki oyuncu gördüğü bu kartla cezalı duruma düştü.