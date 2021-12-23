Beşiktaş'tan Thomas Letsch'e teklif

Bruno Pinheiro girişimi Portekizli teknik adamın Estoril'de kalmayı tercih etmesi nedeniyle gerçekleşmeyen siyah beyazlıların Vitesse Teknik Direktörü Thomas Letsch ile temasa geçtiği öğrenildi.

Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun kazancı vasıtasıyla teknik direktörlük teklifi yapan Beşiktaş'ın 53 yaşındaki çalıştırıcıdan yanıt beklediği ifade edildi.

Yönetimin kararı yerli teknik adam olursa ise Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk arasında tercih yapılacak.