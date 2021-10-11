Beşiktaş'tan örnek davranış! 1000 öğrenciye yardım

Beşiktaş Yönetimi, Siirt'te bulunan Çevik Ersin Temel İlkokulu ve Şehit Zafer Kılıç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine dağıtılmak üzere bot, mont, atkı, bere ve Beşiktaş forması gönderdi.

Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem ve dizi oyuncusu Ömer Sevgi, gönderilen malzemeleri durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtmak üzere öğrencilerle bir araya gelerek bin öğrenciye giyim yardımında bulundu.

Siirt’teki öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, bin öğrenciye giyim yardımında bulunduklarını ve yardımların ilerleyen zamanlarda tekrardan devam edeceğini söyledi.

Öğrencilere giyim yardımında bulunmak üzere Siirt’e gelen dizi oyuncusu Ömer Sevgi, yaşıtlarıyla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Sevgi, "Erdal hocamla çocuklar için ’Bırakmam Seni’ kampanyası kapsamında buraya geldik. Bugün okullara bot ve mont dağıtmaya geldik. Çok mutluyum. Herkese teşekkürler" diye konuştu.