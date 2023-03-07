Beşiktaş'tan İtalyan yıldıza 2+1 yıllık teklif!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in performansından memnun kalmadığı N'Koudou'yu göndererek bu bölgeye kaliteli bir yıldızı transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar uzun süre Roma'da forma giyen El Shaarawy için uğraştı.

Ancak Beşiktaş yönetimi İtalyan kulübünü ikna etmeyi başaramadı.

Sezon sonu bekleniyor

Siyah beyazlıların, El Shaarawy için yaptığı 2 milyon euro'luk teklif kabul görmeyince, sezon sonunun beklenmesine karar verildi.

Haziran ayında yüz yüze görüşülecek

Mısır asıllı İtalyan oyuncuyla yapılan görüşmelerde olumsuz bir yanıt almayan yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan El Shaarawy ile Haziran ayında yüz yüze bir görüşme yapacak.

Kara Kartal'ın, lig bitmeden başarılı oyuncuyla ön anlaşma imzalayıp işini yaza bırakmadan deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmayı amaçladığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki El Shaarawy'ye, haziran ayında serbest kalır kalmaz seneliği 2.5 milyon euro'dan 2+1 yıllık anlaşma teklif edeceği belirtildi.