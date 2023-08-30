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Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! Resmi teklif yapılacak

Beşiktaş'ın Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Mason Greenwood'a 6 aylık kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Beşiktaş'ın Mason Greenwood transferini bitirmek için resmi teklif yapacağı belirtildi.

Greenwood'un futboldan uzak kaldığı 6 aylık süreden sonra Manchester United'da bir daha futbol oynayamayacağı kesinleşmişti. Kendisine yeni kulüp arayan İngiliz hücum oyuncusunun aradığı oynama fırsatını Beşiktaş'ın vereceği ifade edildi.

129 maçta 35 gol

Beşiktaş'ın Greenwood'a 6 aylık kiralık kontrat ile bir şans vereceği belirtilirken göstereceği performansa bağlı olarak sözleşmesinin uzatılabileceği belirtildi.

Greenwood A Takım seviyesinde Manchester United formasını 129 maçta terletti. 35 gol atıp 12 asist yaparak 47 gole etki etti.

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