Beşiktaş'tan Galatasaray'a cevap: "Palavra!"
Beşiktaş, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın dün akşam resmi sitesinden yaptığı açıklamaya cevap verdi. Siyah-beyazlıların paylaştığı videoda 'Palavra' ifadesinin kullanılması dikkat çekti.
Beşiktaş'tan Galatasaray'a bir cevap daha geldi.
Galatasaray'ın yaptığı "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" çağrısına "Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin." şeklinde cevap veren siyah-beyazlılar, bu kez "Palavra" ifadesini kullandı.
İşte o paylaşım;
Palavra. pic.twitter.com/V84Rx0DziH— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 4, 2023
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