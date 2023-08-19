Beşiktaş'tan flaş Ramos açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, bonservisi elinde olan Sergio Ramos'un transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçtiklerini söyledi.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Oyuncunun maaşı + imza parası + menajer ücretinin Beşiktaş'a yıllık maliyeti 15 milyon euroyu buluyor. Bu şartlar nedeniyle masadan kalktık" dedi.

Kariyerinde yok yok

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı ile kaldırmadığı kupa kalmayan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu son olarak PSG forması giydi. Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, Eflatun-beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı göstermişti.