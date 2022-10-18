Beşiktaş'tan flaş Dele Alli açıklaması!

Beşiktaş, kötü performansıyla eleştirilere konu olan, büyük beklentiler içerisinde kiralık olarak transfer edilen Dele Alli ile ilgili çıkan iddialara yanıt verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi var', 'Dele Alli'ye forma sözü!' başlıklı haberler yalandır. Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valérien Ismael'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı yanlış ve gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuzu değersizleştirmeye yönelik bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

10. Hafta sonunda yalnızca 1 gol

Beşiktaş yönetimi, İngiliz oyuncuyu yaz transfer döneminde Everton'dan 1 yıllığına kiralamıştı. Şu ana kadar sadece 1 kez ağları havalandırabilen yıldız oyuncunun asisti bulunmuyor. Alli, Trabzonspor maçında oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklanmıştı.