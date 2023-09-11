Beşiktaş'tan Deniz Türüç ısrarı!

Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen siyah-beyazlılar, hücumun her iki kanadında da görev yapabilen milli futbolcu Deniz Türüç'ü kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş yönetimi, Başakşehir'le sözleşmesinin son senesine giren yıldız futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi planlıyor.

30 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istediği belirtilirken, gözler Başakşehir'in yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'a çevrildi.

Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu'nun yerine göreve getirilen genç teknik adamın raporuna göre; Deniz Tüürç konusundaki son kararını siyah-beyazlılara iletecek.

Güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro olarak gösterilen Deniz Türüç'ün cüzi bir bedel karşılığında Beşiktaş'a transfer olabileceği belirtiliyor.