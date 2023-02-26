Beşiktaş'tan ''Çocuklar hep gülsün'' mesajı!
Beşiktaş - Antalyaspor maçında taraftarlar, depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.
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İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.
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Oyuncakların atıldığı esnada stat hoparlöründen "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi.
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İki takımın yedek kulübesindeki oyuncular da görevlilerle birlikte sahaya atılan oyuncakların toplanmasına yardımcı olurken bazı futbolcuların duygulandığı görüldü.
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