Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük sorunu olağanüstü kongreye kadar çözülmüş gibi görünüyor. Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktör koltuğuna Burak Yılmaz getirilmişti.

Yönetimden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir.