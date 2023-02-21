AjansHaber.com.tr Spor Beşiktaş'tan Borini'ye çılgın teklif!

Beşiktaş'tan Borini'ye çılgın teklif!

Hücum bölgesine oyuncu takviyesi isteyen Şenol Güneş, Borini'nin transferi için onay verdi. Beşiktaş yönetimi, Borini transferi için kolları sıvadı.

Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkat çeken Borini, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın radarına girdi. Borini'yi transfer etmek isteyen Beşiktaş, bu transferde takasa gitmeyi planlıyor.

İtalyan sol kanat için Fatih Karagümrük ile yaptığı pazarlıklarda rakamsal olarak anlaşmaya varamayan Beşiktaş, takas formülünü devreye sokacak gibi görünüyor.

Takasta Muleka düşünülüyor

Beşiktaş, sezon başında 3.5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yı Borini için takasta teklif etti. Tarafların bu konuda görüşmelerine devam ettiği ve Beşiktaş'ın Karagümrük'ün resmi yanıtını beklediği ifade edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu!
Nuamah adım adım Fenerbahçe'ye!
Dursun Özbek, deprem bölgesini ziyaret etti!
Icardi ayrılıyor mu? Yeni adresi çok şaşırttı!
Onur Bulut transferinde kriz yaşandı!
Cimbom'un ilk maçı 11 Mart'ta!
Galatasaray dünya yıldızına teklifini iletti!