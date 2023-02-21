Beşiktaş'tan Borini'ye çılgın teklif!

Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkat çeken Borini, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın radarına girdi. Borini'yi transfer etmek isteyen Beşiktaş, bu transferde takasa gitmeyi planlıyor.

İtalyan sol kanat için Fatih Karagümrük ile yaptığı pazarlıklarda rakamsal olarak anlaşmaya varamayan Beşiktaş, takas formülünü devreye sokacak gibi görünüyor.

Takasta Muleka düşünülüyor

Beşiktaş, sezon başında 3.5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yı Borini için takasta teklif etti. Tarafların bu konuda görüşmelerine devam ettiği ve Beşiktaş'ın Karagümrük'ün resmi yanıtını beklediği ifade edildi.