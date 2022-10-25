Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona mı eriyor?

Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 kaybetti. Weghorst ile maçın 34. saniyesinde öne geçen Beşiktaş, maça adeta 1-0 önde başladı. Maçın ikinci yarısında Ze Luis ve Kaan Kanak'ın son dakika golüyle kazanan Atakaş Hatayspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki etkisiz oyunu eleştiri oklarını Fransız teknik adama çevirdi. Beşiktaş yönetimi Valerien Ismael ile yolları ayırmayı gündemine aldı.

İstifa çağrısı

Beşiktaş'ta Valerien Ismael maçın son anlarında Josef de Souza ve Masuaku'yu oyundan aldı. Kalan sürede Tayfur Bingöl ve Umut Meraş'a görev veren teknik adam, değişikliklerin yanlış olduğu gerekçesiyle ıslıklandı. Bu değişiklikler sonrası konuk takım taraftarları "Ismael istifa" ve "Sergen Yalçın" tezahüratlarında bulundu.

Yıllık kazancı 1.2 milyon euro

Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Valerien Ismael, yıllık 1.2 milyon Euro kazanıyor. Fransız teknik adamın görevine son verilmesi durumunda, bu ücretin tamamı kendisine ödenecek.

Gündemde 2 isim var

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş’ın yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan iki isim var. Şenol Güneş ve Sergen Yalçın. Siyah-beyazlıların son 3 şampiyonluğunda imzası olan iki teknik adam da şuan takım çalıştırmıyor. Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırması halinde Şenol Güneş veya Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayabilir.