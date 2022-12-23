Beşiktaş'ta restoranın bulunduğu iskele çöktü!

Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan 3 katlı restoranın zemin katındaki camekanlı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yerlerinden sökülen tente direkleri, iskelenin denize çökmesine neden oldu.

Bu sırada o bölümde yemek yiyen bazı müşteriler denize düştü. Restoran çalışanları ve diğer müşteriler tarafından denizden çıkarılan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde inceleme başlattı.

Restoranın bulunduğu caddede trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, çevrede gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.