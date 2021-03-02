Beşiktaş'ta parola: Seriye devam, zirveye selam! 11'ler...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sergen Yalçın ve öğrencileri hem seriyi devam ettirmek hem de farklı bir galibiyet alarak zirveye yerleşmek istiyor. Malatyaspor-Beşiktaş VAR ve AVAR'ı belli oldu. İşte Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı öncesi gelişmeler, muhtemel 11'ler ve detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken'in yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçta 4. hakem Bülent Birincioğlu olacak.

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının VAR ve AVAR'ı kim?

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise Sarper Barış Saka AVAR olarak görev alacak.

İki takımın ligdeki durumu

Beşiktaş son olarak Denizlispor'u 3-0 yenmişti. Siyah-beyazlılar 17 galibiyet 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan topladı ve 2. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi sonrasında 31 puanla 13. sırada.

Malatyaspor ve Beşiktaş'taki eksikler

Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı Semih Kaya, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Malatyaspor, Ali Ravcı yönetiminde maça hazırlanmıştı.

Beşiktaş'ta ise golcü futbolcu Cenk Tosun ile Montero, Malatyaspor maçı kadrosunda sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Malatyaspor 11

•Ertaç

•Chebake

•Wallace

•Hadebe

•Karim Hafez

•Ahmed

•Acquah

•Kubilay

•Adem

•Lukoki

•Tetteh

Beşiktaş 11

•Ersin

•Rosier

•Vida

•Welinton

•Rıdvan

•Josef

•Atiba

•Ljajic

•Ghezzal

•Larin

•Aboubakar