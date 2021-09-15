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Beşiktaş'ta Nkoudou Dortmund maçında yok

Beşiktaş Kulübü, Georges-Kevin Nkoudou'nun sakatlığı nedeniyle Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarının sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

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