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Beşiktaş'ta mutlu son! Anlaşma tamam!

Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi biten Ganalı stoper ile el sıkıştı. İngiliz basınına göre, bu transferin yarın sonuçlanması bekleniyor.

Kartal'ın stoper arayışı son buluyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig'den düşen Leicester City'nin 28 yaşındaki Ganalı stoperi Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, İngiltere'de transfer görüşmelerini yürütüyor. İngiliz basınından Leicestermercury, Amartey transferinin yarın sonuçlanacağını bildirdi.

Haberin devamında şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Amartey transferinin olumlu gittiğini ve bu hafta sonuçlanacağını bildirdi. Amartey, Premier Lig'in ardından Avrupa futboluna dönecek. Beşiktaş ile Avrupa Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turuna katılacak ve bu ay sonunda ilk maçına çıkacak. Leicester, bir başka stoperi Türk Çağlar'ı da Atletico Madrid'e kaptırdı.

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