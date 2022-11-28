Beşiktaş'ta Montero'ya veda!

Beşiktaş’ta devre arası transfer döneminde yapılacak hamleler yavaş yavaş netleşmeye başladı. İlk veda edecek isimlerden birinin de Francisco Montero olduğu ortaya çıktı.



Bu sezon Süper Lig’de 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir maçta şans bulan 23 yaşındaki futbolcunun Teknik Direktör Şenol Güneş’in planları arasında yer almadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam Serik Belediyespor ile oynanan kupa mücadelesinde Montero’ya ilk 11’de şans vermiş, fakat 70. dakikada İspanyol futbolcuyu kenara almıştı.

Satmadan alamıyor

Devre arasında transfer yapması için oyuncu satması gereken Beşiktaş’ta yönetimin de bu ayrılığa onay verdiği, Montero’yu kiralık ya da bonservisi ile göndermek için düğmeye bastığı bildirildi. Daha 23 yaşında olan ve süre alacağı bir kulübe gitmek isteyen oyuncunun siyah-beyazlılara zorluk çıkarmayacağı öğrenildi. Montero geçen sezon lig, kupa ve Avrupa’da 25 maçta forma şansı bulurken 2 gol atıp 1 asist yapmıştı.