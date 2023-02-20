Beşiktaş'ta metrobüs arızası!
Beşiktaş'ta arızalanan metrobüsün yolcuları, Zincirlikuyu durağına yürümek zorunda kaldı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu'dan Avrupa Yakası istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen metrobüs, Zincirlikuyu durağı öncesindeki rampada arızalandı.
Duran metrobüsten inmek zorunda kalan yolcular, Zincirlikuyu durağına kadar yürüdü. Metrobüs nedeniyle yolda kalan diğer araçlar yoğunluk oluşturdu.
Yolcuların yürüyerek durağa ulaşmaya çalışmaları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Beşiktaş'ta metrobüs arızası!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 20, 2023
🔹Beşiktaş'ta arızalanan metrobüsün yolcuları, Zincirlikuyu durağına yürümek zorunda kaldı. pic.twitter.com/chpfh3f8yh
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