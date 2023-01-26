Beşiktaş'ta Laidouni sürprizi!

Wout Weghorst’un boşluğunu Vincent Aboubakar’la dolduran Beşiktaş’ta tüm gözler orta saha transferine çevrildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş orta sahanın deneyimli bir oyuncuyla güçlendirilmesi için ısrarlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı profesyoneller ve yönetim de Güneş’in bu talebini yerine getirebilmek için yoğun çaba harcıyor.



Amir Hadziahmetovic ve Dmitri Barinov’un ardından milli oyuncu Kaan Ayhan’a kanca atan Beşiktaş son olarak 26 yaşındaki Tunuslu oyuncu Aissa Laidouni için Macar ekibi Ferencvaros’a resmi teklif götürdü. 6 numara transferini en kısa sürede tamamlamak isteyen siyah-beyazlıların, Ferencvaros’a 3 milyon euro bonservis teklif ettiği ileri sürüldü. Sezon sonu bitecek sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan Laidouni’nin Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Tunuslu futbolcu için 4 milyon euro isteyen Ferencvaros’la pazarlıkların devam ettiği vurgulandı.

Diğer yandan Hadziahmetovic konusunda Konyaspor’la anlaşma sağlayamayan Beşiktaş’ın Barinov için Lokomotiv Moskova’ya 1,5 milyon euro teklif ettiği, Rus kulübünün ise 3,5 milyon euro istediği ifade edildi.