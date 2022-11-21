Beşiktaş'ta Ghezzal çalışmalara başladı!

Bu sezona iyi başlayan ancak sakatlığından dolayı ameliyat olmak zorunda kalan Rachid Ghezzal'ın, Beşiktaş teknik heyeti tarafından bir an önce iyileşmesi bekleniyor.

ABD’de 8 Kasım’da operasyon geçiren ve İstanbul’a dönen yıldız futbolcu, bireysel çalışmalara başladı. Rehabilitasyon ve tedavi süreci kapsamında özel çalışmalar yapan Cezayirli oyuncunun, sahalara dönüş sürecinin bu çalışma döneminde netlik kazanacağı belirtildi.

2 ay daha yok

Ayak tabanında metatars kemiklerinde ağrılar oluştuğu ve bunun sonucunda sıkıntı çektiği için operasyon geçiren Beşiktaş’ın yıldız isminin en az 2 aylık bir bekleyişin ardından hazır hale gelebileceği söylendi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in de en çok güvendiği isimler arasında yer alan Ghezzal’in dönüşüyle Beşiktaş adeta ara transfer döneminde bir futbolcu kazanmış gibi olacak. Siyah-beyazlı yönetim, Cezayirli futbolcunun iyileşme sürecini yakından takip ediyor.