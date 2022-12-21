Beşiktaş'ta Elneny sesleri!

Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği isim için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş'ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Muhammed Elneny, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in talebi sonrasında tekrar Siyah-Beyazlılar'ın radarına girdi. 30 yaşındaki futbolcu için çalışmalarda bulunan yönetim sezon sonunda İngiliz ekibiyle kontratı bitecek oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Bu doğrultuda Mısırlı yıldız oyuncunun menajeriyle de temas kuran idareciler olumlu geri dönüş aldı. Arsenal'daki forma yarışında geride kalan Elneny, Türkiye'ye dönmeye ve yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymeye olumlu bakıyor.

Yıldız oyuncuya hem Premier Lig'den hem de Serie A'dan talipler olduğu öğrenildi. Türkiye'de görev yaptığı kısa sürede Siyah-Beyazlı taraftarların beğenisini kazanan başarılı oyuncu, Türkiye'den güzel duygularla ayrılmıştı.