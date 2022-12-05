Beşiktaş'ta Atiba ve Saiss için karar verildi!

Beşiktaş, Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda bir kadro değişimi yaşamaya hazırlanırken eldeki isimlerle ilgili de gelişmeler ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson'ın durumu netlik kazanırken ilk etapta mutlaka kadroda kalması istenen Romain Saiss konusunda da planlar değişti.

Sezon sonu teknik ekibe geçiyor

Kanada formasıyla Dünya Kupası’nda 39 yaşında boy gösteren Atiba Hutchinson, ülkesiyle grup aşamalarında elenmişti. En büyük hayalini gerçekleştirmesi sonrasında Kara Kartal’a dönecek olan deneyimli ön libero, sezon sonuna kadar takımda alternatif oyuncu olarak görev yapacak. Deneyimli futbolcu, Mayıs ayı itibariyle ligin sona ermesinin ardından kariyerine Şenol Güneş’in ekibinde yardımcı hoca olarak devam edecek.

Bonservisi 7 milyon euro

Geçen sezon İngiliz ekibi Wolverhampton’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş’a transfer edilen Romain Saiss, Fas milli takımıyla Dünya Kupası’nda başarılı bir performans sergiliyor. Ülkesinin son 16 bileti almasında önemli rol oynayan başarılı stoper için menajerler şimdiden harekete geçti. Kulüpler şimdiden Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çalmaya başladı. İlk etapta teknik direktör Şenol Güneş’in kararı sonrasında Saiss’i satmama planı yapan Beşiktaş'ın fikrini değiştirebilecek tek seçenek 7 milyon euro bonservis ücreti.

Savunmadaki plan

Teknik direktör Şenol Güneş, milli ara sonrası savunma hattında nasıl bir ikili kuracağını düşünüyor. Deneyimli teknik adam, bek konusunda çok fazla ihtimal planlıyor. Ancak stoper noktasında Güneş’in tercihi büyük oranda netleşmiş durumda. Tecrübeli çalıştırıcı, Romain Saiss’in yanında Welinton’u oynatmayı düşünüyor. Şenol Güneş, Brezilyalı stoperi ocak ayına kadar Saiss’le yakalayacağı uyum Beşiktaş’taki kaderi için belirleyici olacak.