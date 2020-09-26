Beşiktaş'ta Atiba şoku!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sakatlığı sebebiyle İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fraport Tav Antalyaspor maçında sakatlanan Atiba Hutchinson'ın İttifak Holding Konyaspor müsabakasının kadrosuna alınmadığını açıkladı.
Öte yandan siyah beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosu da belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna 21 futbolcu dahil etti.
BEŞİKTAŞ'IN İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI KADROSU
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Francisco Montero
Erdoğan Kaya
Fabrice Nsakala
Welinton Souza
Domagoj Vida
Rıdvan Yılmaz
Oğuzhan Özyakup
Tyler Boyd
Ajdin Hasic
Necip Uysal
Adem Ljajic
Dorukhan Toköz
Atakan Üner
Kartal Kayra Yılmaz
Bernard Mensah
Gökhan Töre
Güven Yalçın
Cyle Larin
Vincent Aboubakar
İŞTE O AÇIKLAMA
Futbol Takımımızın Fraport Tav Antalyaspor ile oynadığı müsabaka sonrası ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın ağrılarının devam etmesi nedeni ile İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna alınmaması teknik heyetimize tavsiye edilmiş, söz konusu tavsiyenin teknik heyetimizce uygun görülmesi sonucunda Atiba Hutchinson, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmamıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü
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