Beşiktaşlı futbolcuyu darbeden şüpheli yakalandı

Sahil Kennedy Caddesi'ndeki benzin istasyonunun önünde Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B ile Uzunhan arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Uzunhan'ı darbedip sözlü hakarette bulunan F.B, olay yerinden ayrıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli F.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından "darp", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü açıklama yapmıştı

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesinde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde 4'üncü derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.