Beşiktaş'ın yıldızına Avrupa'dan 2 talip!

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e yeni bir talip çıktı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Ajax'ın Gedson Fernandes'i yakından takip ettiği ve Portekizli orta sahayı transfer listesine eklediği öne sürüldü. Ayrıca haberde Lazio'nun da 24 yaşındaki oyuncuya yoğun ilgisi olduğu belirtildi.



"20 milyon Euro"



Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, daha önce verdiği röportajda, "Gedson Fernandes'e henüz resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha takımda kalmasını istiyoruz. Bonservisinin yarısı bizde, yarısı Benfica'da. Bonservisi gelirinin yarısını Benfica alacak. O nedenle beklentimiz yüksek." ifadelerini kullanmıştı.