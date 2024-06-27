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Beşiktaş'ın yeni yıldızının maliyeti açıklandı!

Beşiktaş, Rafa Silva'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada 3 yıl için senelik tam 6 milyon euro ödeneceğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir." 

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