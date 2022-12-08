Beşiktaş'ın yeni hedefi Ricardo Rodriguez!

Lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Ara transferde sol bek takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlı ekipte yeni hedefin Torino'da forma giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in 3'lü ve 4'lü sistemde oynayabilen yıldız sol beki kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin İsviçreli sol bek için yakın zamanda İtalyan kullübüyle temaslara başlayacağı belirtildi.

Bütün maçlarda forma giydi

30 yaşındaki sol bek İsviçre'nin Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçta da forma giyerken gol veya asist yapamadı. Tecrübeli futbolcu Torino formasıyla bu sezon 14 resmi maçta forma giydi. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan kontratı 2024 yılında sona erecek.