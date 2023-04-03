Beşiktaş'ın oyuncusuna sürpriz talip!

Şenol Güneş döneminde eldivenleri unutan Ersin Destanoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, milli kaleci radarına aldı.

Ersin'i yakından takip ediyorlar

Belçika basınında yer alan habere göre, Mignolet'in yaşını düşünen yönetimin öncelikli olarak Stoke City'e kiraladıkları Josef Bursik'i düşündükleri, aynı zamanda Ersin Destanoğlu'nu da yakından takip ettikleri belirtildi.

6 milyon euro reddedilmişti

Haberde Ersin Destanoğlu'na geçtiğimiz sezon Salzburg'un 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak Beşiktaş yönetiminin bunu reddettiği belirtildi.