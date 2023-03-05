Beşiktaş'ın konuğu MKE Ankaragücü!

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Maçlarının 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

İki eksik var

Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak. Kadroda düşünülmeyen N'Koudou'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.