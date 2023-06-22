Beşiktaş'ın istediği yıldızı Cimbom bitiriyor!

Relevo'nun haberine göre Galatasaray; Beşiktaş, West Ham United ve Lyon'un kadrosuna katmak istediği Geoffrey Kondogbia için girişimlere başladı.

Kondogbia'nın Atletico Madrid'den ayrılmak istediği belirtilirken Atletico Madrid'in oyuncudan 8 milyon euro'luk gelir beklediği ifade edildi.

İki rakip daha var

Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere'den West Ham, Fransa'dan Lyon'un da kadrosuna katmak istediği Kondogbia'nın hedefleri olan bir takıma transfer olmak istediği iddia edildi.

Declan Rice'ın olası ayrılığı sonrası orta saha arayışlarına başlayan West Ham United'ın Kondogbia için istekli olduğu belirtildi.

Kondogbia bu sezon Atletico Madrid formasıyla 27 karşılaşmaya çıkarken 2 asist kaydetti.