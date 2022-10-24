Beşiktaş'ın Dele Alli Planı!

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli gösterdiği etkisiz performans ile hayal kırıklığı yarattı. Dele Alli ile ilgili Beşiktaş'ın planı belli oldu.

Beklentinin altında kaldı

İngiliz oyuncu şu ana kadar siyah-beyazlı forma altında 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetme başarısı gösterdi. Yıldız isim, saha içinde etkisiz görüntüsü ve maç içinde yaşadığı düşüşle dikkatleri üzerine çekti.

Bonservis maddesi

Dele Alli'nin bonservisi ara transfer döneminde alınırsa 6 milyon euro, sezon sonunda alınırsa 8 milyon euro olacak.

Sezon sonu beklenecek

Beşiktaş'ın, Alli'nin performansından dolayı bonservisini almak için acele etmeyeceği öğrenildi. Sezon sonu transfer edilirse 2 milyon euro gibi bir fark ödeyecek olan Beşiktaş yönetimi, hızlı hareket etmek istemiyor. Trabzonspor maçında etkisiz görüntüsüyle taraftarların protestosuna maruz kalan Dele Alli' Hatay maçında yedek kulübesinde oturabilir.