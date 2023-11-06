Beşiktaş'ın, Burak Yılmaz ile ilgili kararı belli oldu!

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Antalyaspor oldu.

Dün oynanan maçın ardından bugün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Burak Yılmaz, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Bu görüşmede Burak Yılmaz'ın seçime kadar devam etmesi yönünde karar çıktı.

Takımdaki sorunlardan bahseden Burak Yılmaz, başkan Ahmet Nur Çebi'den alacağı kararlarla ilgili destek istedi. Ahmet Nur Çebi, seçime kadar yeni bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünmediklerini belirtti ve Burak Yılmaz'a destek sözü verdi.

Bu gelişmenin ardından Burak Yılmaz'ın bazı oyuncuları önümüzdeki süreçte maç kadrosuna almaması bekleniyor.