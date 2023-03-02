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Beşiktaş'ın Borini planı belli oldu!

Siyah-beyazlıların, deneyimli futbolcu Fabio Borini ile ilgili planı belli oldu.

Beşiktaş devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için yoğun mesai harcıyor.

Siyah-beyazlılar, Karagümrük formasıyla bu sezon Süper Lig'de 13 gol, 8 asiste ulaşan İtalyan yıldız için yeni bir strateji belirledi.

Takvim'in haberine göre; Kara Kartal, Karagümrük ile anlaşma sağlanmazsa sezon bitiminde bonservissiz olarak transfer etme planı yapılıyor.

Tecrübeli oyuncunun da Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

Borini'nin Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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