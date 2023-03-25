Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü, 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum'da gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş'ın 2022 mali yılına ait borcu belli oldu. Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'nin mali konularda divan üyelerini bilgilendirdi.

Gökhan Tiryaki, ''Beşiktaş'ın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla net borcu 5 milyar 752 milyon TL'dir. Biz banka ve kasadaki paraları düşerek net borcu açıklıyoruz. Son 1 yılda yüzde 24'lük bir borç artışımız var." ifadelerini kullandı.