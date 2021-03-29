Beşiktaş'ı zorlu maçlar bekliyor

Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ı, milli ara dönüşü birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Siyah beyazlılar, nisan ayında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 7 karşılaşmaya çıkacak.

Beşiktaş, milli ara sonrasında yoğun maç temposuna girecek. Siyah beyazlılar, nisan ayında zirve yarışının kaderini etkileyebilecek 7 mücadeleye çıkacak.

Beşiktaş, zorlu fikstüre pazar günü deplasmandaki Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Sergen Yalçın'ın ekibi, bu karşılaşmadan üç gün sonra Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılar, 4 gün sonra ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Ardından MKE Ankaragücü ile Vodafone Park’ta oynayacak olan Beşiktaş'ın bir sonraki durağı Sivas olacak. Siyah beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçından sonra 37. haftada Hes Kablo Kayserispor ile Dolmabahçe'de karşılaşacak.

Beşiktaş'ın, nisan ayındaki 7 maçlık yoğun fikstürü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Siyah beyazlıların şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray 33'üncü, Fenerbahçe ise 36. haftayı maç yapmadan geçirecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın şampiyonluk yolundaki kritik mücadeleler öncesinde oyuncularından konsantrasyonlarını yukarıya çekmelerini isteyeceği öğrenildi. Yönetimin de, bu süreçte sık sık Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek takıma destek olmayı sürdüreceği gelen haberler arasında.