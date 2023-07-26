Beşiktaş'a güzel haber! Belçikalı yıldıza teklif!

Beşiktaş'ta transferde hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Milan'ın ABD kampı kadrosuna almadığı ve yollarını ayırmayı planladığı Belçikalı forveti Divock Origi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarının sorulduğu belirtildi.

Teklif bekliyor

Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Belçikalı futbolcunun Suudi Arabistan ekiplerinden de teklif beklediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Divock Origi ile ilgili önümüzdeki günlerde bir hamle yapacağı biliniyor. Geçen sezon Milan formasıyla 36 resmi maça çıkan yıldız isim 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Milan teknik direktörü Pioli, Origi'yi kadroda düşünmüyor.

Divock Origi kariyerinde çıktığı 338 maçta 67 gol, 28 asistlik performans sergiledi.