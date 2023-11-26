Beşiktaş zorlu virajı kayıpsız geçti! 2-1
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Zaman zaman yağmurun etkisini artırdığı karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Cenk Tosun, 84. dakikada ise Omar Colley kaydetti. Samsunspor'un tek golü 25. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.
Bu skorun ardından Beşiktaş puanını 25'e yükseltirken, Samsunspor 8 puanla 19. sırada yerini aldı.
Gelecek hafta Samsunspor deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise başkent ekibi Ankaragücü'ne konuk olacak.
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