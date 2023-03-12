Beşiktaş zorlu deplasmandan 3 puanla döndü!
Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Siyah Beyazlı ekip zorlu deplasmandan 2-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig, 25. Beşiktaş Başakşehir'e konuk oldu. Fatih Terim Stadyumunda oynan maçı hakem Mete Kalkavan yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarıda da oyun düzeninden vazgeçmeyen Şenol Güneş'in ekibi zorlu deplasmanda Aboubakar ve Masuaku'nun golleriyle 2-0 kazandı. Kazandığı 3 puan ile en yakın takipçisi Adana Demirspor ile puan farkını 4'e çıkarırken, 1 maçı eksik olan Fenerbahçe ile puan farkını da 5'e düşürmüş oldu.
Ev sahibi ekibinde yeni transfer Adnan Januzaj ise 35. dakikada kırmızı karttan oyundan atıldı.
Yorumlar