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Beşiktaş, zorlu deplasmanda geriden gelip kazandı! 1-3

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-3'lik skorla kazanmayı başardı.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabaka siyah-beyazlıların 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş'ın gollerini Vincent Aboubakar (2) ve Cenk Tosun kaydederken, ev sahibi Antalyaspor'un tek golü ise Ömer Toprak'tan geldi.

Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un formda performansı bu mücadelede de devam etti. Karşılaşmanın son dakikalarında Nuri Şahin ile Cenk Tosun arasındaki tartışma dikkat çekti.

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