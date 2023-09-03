Beşiktaş yıldız stoperi bitiriyor!

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

Stoper bölgesine bir transfer daha yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Brezilyalı futbolcu David Luiz oldu.

Sergio Ramos transferinden İspanyol oyuncunun yüksek talepleri nedeniyle vazgeçen siyah-beyazlı yönetim, Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 36 yaşındaki David Luiz'in durumunu araştırmaya başladı.

Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek Brezilyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ise ödenmeyecek.

Dünya kulüplerinde forma giydi

Kariyerinde Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Benfica gibi Avrupa’nın üst düzey takımlarında forma giyen David Luiz, 1 Eylül 2021 tarihinde transfer olduğu Flamengo’da şu ana kadar 94 resmi maçta forma giydi. 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.