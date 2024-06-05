Beşiktaş yeni teknik direktörünü duyurdu

Beşiktaş yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Giovanni van Bronckhorst'la anlaşmaya varıldığı belirtildi. Beşiktaş, Hollandalı teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Giovanni Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi.

Giovanni van Bronckhorst kimdir?

Giovanni Christiaan van Bronckhorst 5 Şubat 1975'te dünyaya geldi. Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Öncesinde orta saha oyuncusu olan van Bronckhorst, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde sol beke geçti.

Van Bronckhorst, kulüp kariyeri boyunca RKC Waalwijk, Feyenoord, Rangers, Arsenal, Barcelona ve tekrar Feyenoord'da oynadı. Barcelona'nın 2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli bir rol oynadı, final maçında ilk 11'de yer aldı ve o sezon Barcelona formasıyla her Şampiyonlar Ligi maçında oynadı.

Van Bronckhorst, Hollanda millî takımı için 107 maça çıktı ve uzun süre takımın kaptanlığını yaptı. 1998, 2006 ve 2010 yıllarında olmak üzere üç kez FIFA Dünya Kupası'nda ve 2000, 2004 ve 2008 yıllarında olmak üzere üç kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giydi.

Hollanda 21 yaş altı takımında ve Feyenoord'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Van Bronckhorst, Mayıs 2015'te Feyenoord teknik direktörü oldu. İlk sezonunda KNVB Kupası'nı ve 2017'de kulübün 18 yıl sonra ilk Eredivisie şampiyonluğunu kazandı. Kasım 2021'de Rangers'a teknik direktör olarak geri döndü. İlk sezonunda İskoçya Kupası'nı kazandı, UEFA Avrupa Ligi finaline ulaştı ve penaltı atışlarında kaybetti.