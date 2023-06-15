Beşiktaş yeni Atiba'sını Fransa'da buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fransa'nın Nice takımında forma giyen ön libero Alexis Beka Beka ile görüştüğü ileri sürüldü.

Le Parisien Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz yaz Lokomotiv Moskova'dan 12 milyon euro bedelle Nice'e transfer olan Beka Beka, Beşiktaş'ın dikkatini çekti. Haberde, siyah beyazlı kulübün 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi şekilde görüşmelere başladığı ifade edildi.

Taraflar arasındaki müzakerelerin transferin kiralık olarak gerçekleştirilmesi yönünde sürdüğü, Beka Beka'ya başka kulüpler ilgi gösterse bile görüşmelerin olumlu yönde ilerdiği belirtildi.

Bu sezon istediği gibi süre alamadı

Alexis Beka Beka, zor bir sezonu geride bıraktı. Bu sezon sadece 8 maçta ilk 11'de forma giyen futbolcu, sezon başında forma şansı bulsa da daha sonra uzun süre yedek kaldı.