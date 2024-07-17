Beşiktaş yeni 9 numarasını Samet Aybaba ile duyurdu!
Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılışından sonra yeni 9 numarasını belirledi. Taraftarı tarafından çok sevilen futbolcu takımının yeni 9 numarası oldu.
Beşiktaş, Cenk Tosun ile yollarını ayırdı. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşması sonrası 9 numaralı forma boşa çıktı.
Cenk gitti, Immobile geldi
Cenk Tosun'un ayrılışıyla birlikte siyah-beyazlılar, Lazio'da forma giyen İtalyan oyuncu Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz haftasonu resmi olarak açıklanan yıldız golcü taraftarı tarafından sevgiyle karşılandı.
Taraftarının gönlünde taht kuran Cenk Tosun, ayrılışının ardından 9 numaralı formayı kulübün altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Taraftarı tarafından çok sevilen oyuncu takımının yeni 9 numarası oldu.
Formayı Semih aldı
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında Samet Aybaba, genç oyuncuya yeni formasını teslim etti.
Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı!— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 16, 2024
Semih Kılıçsoy, 9. pic.twitter.com/K9RRjS90af
Yorumlar