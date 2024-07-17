Beşiktaş yeni 9 numarasını Samet Aybaba ile duyurdu!

Beşiktaş, Cenk Tosun ile yollarını ayırdı. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşması sonrası 9 numaralı forma boşa çıktı.

Cenk gitti, Immobile geldi

Cenk Tosun'un ayrılışıyla birlikte siyah-beyazlılar, Lazio'da forma giyen İtalyan oyuncu Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz haftasonu resmi olarak açıklanan yıldız golcü taraftarı tarafından sevgiyle karşılandı.

Taraftarının gönlünde taht kuran Cenk Tosun, ayrılışının ardından 9 numaralı formayı kulübün altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Taraftarı tarafından çok sevilen oyuncu takımının yeni 9 numarası oldu.

Formayı Semih aldı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında Samet Aybaba, genç oyuncuya yeni formasını teslim etti.